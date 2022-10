Christian Eriksen spillede en afgørende rolle i United-sejr

Først til allersidst blev West Ham rigtig farlige, og David De Gea måtte et par gange vise sin klasse i United-målet. Blandt andet efter et langskud fra Declan Rice i sidste minut.

Sammen med West Hams Said Benrahma, der lavede tryllerier på Uniteds banehalvdel igen og igen, var Marcus Rashford første halvlegs farligste spiller.

Efter godt og vel et kvarter kom han frem til to fine muligheder. På den første sparkede han kuglen lige over mål, og på den anden var West Ham-keeper Lukasz Fabianski vågen efter et hovedstød.