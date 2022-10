Vildt comeback i overtiden sikrede Vejle vigtig sejr

Vejle Boldklub så længe ud til at skulle tabe til bundproppen Nykøbing FC i landets næstbedste fodboldrække, men et vanvittigt comeback i overtiden betød, at topholdet lørdag snuppede en sejr på 5-4.

På udebane var Vejle ellers kommet bagud med 3-4 med 12 minutter igen. Men i overtiden scorede Mouhamadou Drammeh og Kristian Kirkegaard et mål hver, og så snuppede gæsterne alle tre point.