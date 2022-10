Nærmer sig stor sæson

I stedet blev Jay-Roy Grot den store Viborg-helt i det midtjyske derby, da han kom først på en bold i feltet og scorede til 2-1. Et resultat, som udeholdet i slutfasen var tæt på at udbygge. Med de tre point har Viborg nu igen tre point op til FC Nordsjælland på førstepladsen og hele fem point ned til forfølgerne.

»Målsætningen i Viborg før sæsonen var nok ikke at rykke ned. Men jeg er 100 pct. sikker på, at holdet kommer i top-seks nu, og derfra har det alt at spille for. Viborg kan godt blande sig helt i top, og hvis klubben kan holde på sine spillere til vinter, kan den sagtens spille med om top-tre,« siger Mikkel Bischoff.

Til gengæld forventer han ikke, at Viborg forbliver en fast del af top-seks i årene fremover.

»Så skal klubben have tilført mere økonomi, for på et tidspunkt begynder de klubber med flere penge også at sætte tingene rigtigt sammen. Men når man ser på de hold, der har succes lige nu i forhold til budget, er det med FC Nordsjælland, Viborg og Randers klubber med stabilitet, kontinuitet og godt drevne klubber.«