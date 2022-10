Australiens landshold udgiver video med kritik af Qatar

Det australske landshold, som typisk bare kaldes The Socceroos, anerkender, at ørkenstaten har indført reformer, men opfordrer til, at der gøres mere. Blandt andet, at der etableres et ressourcecenter for migranter, og at homoseksualitet afkriminaliseres.

- Der er universelle værdier, som bør definere fodbold. Værdier som respekt, værdighed, tillid og mod, siger målmand Mathew Ryan.

- Når vi repræsenterer vores land, stræber vi efter at efterleve disse værdier, fortsætter Ryan, som i øvrigt spiller for danske FC København.

Utilfredshed med Qatar som værtsland for VM har ifølge Reuters ført til opråb til landshold og statsrepræsentanter om at boykotte turneringen.

Det danske udenrigsministerium bekræftede for to uger siden, at der vil være repræsentanter fra Udenrigsministeriet til stede. De skal kunne yde konsulær bistand til danske rejsende.