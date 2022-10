Bayern cementerede Barcelonas CL-nedtur på Camp Nou

At motivationen var faldet hos Barcelona-spillerne, var til at forstå, men alligevel havde de sejrsvante fans på Camp Nou nok håbet på mere end et 0-3-nederlag.

Der var blot spillet ti minutter, da hurtige Sadio Mané blev spillet i dybden bag en noget uopmærksom Héctor Bellerín. Senegaleseren straffede det sløve forsvarsspil og gjorde det til 1-0 alene igennem.

Det var generelt en velspillet kamp i første halvleg, selv om ingen af holdene reelt havde det store at spille for. Bayern var videre på forhånd, mens Barcelona vidste, at Europa League ventede efter nytår.