FCK-chef trods europæisk nedtur: Vi var vanvittigt gode

Cheftræner Jacob Neestrup var derfor også ærgerlig efter opgøret, da FCK havde flere chancer for selv at komme i front.

- Indtil de scorede i anden halvleg, var vi decideret vanvittigt gode, og der skulle vi have været foran, så det var alt for dårligt, at vi ikke kom det.

- Det er for dårligt, at vi ikke fik noget med herfra, siger Jacob Neestrup.

FCK havde hele seks teenagere med i startopstillingen, hvor Neestrup blandt andet havde valgt 18-årige William Clem til midtbanespillerens kun anden kamp.