Åge Hareide går på trænerpension - igen

Da Åge Hareide i sommeren 2021 havde et halvt år tilbage af sin kontrakt i norske Rosenborg, fortalte han, at han havde til hensigt at afslutte trænerkarrieren ved det efterfølgende årsskifte.

Det skete også, men Malmö overtalte altså nordmanden til at droppe pensionen. Nu annoncerer han så igen sin pension.

- Jeg sagde det også, da jeg stoppede i Rosenborg, men dette var helt specielt. Jeg har et specielt forhold til klubben Malmö og folkene der. Så det var bare en kortvarig opgave for at hjælpe, da de kom i knibe trænermæssigt, siger han.