Helsingør fældede topholdet Næstved i dramatisk afslutning

Næstved er vendt tilbage på næstøverste fodboldhylde i Danmark med bravur, og søndag var holdet tæt på at spille sig helt op i top-2.

I stedet endte det i en gedigen skuffelse for hjemmeholdet, der i en særdeles dramatisk afslutning tabte 2-3 til FC Helsingør.

Gæsterne nød godt af, at Næstveds Christian Enemark fik rødt kort for at trække nødbremsen 12 minutter før tid, og med to mål i slutfasen snuppede nordsjællænderne de tre point.