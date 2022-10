Haaland buldrer videre og scorer to gange i City-sejr

Erling Haaland fik sat sig fysisk igennem over for en forsvarer, der væltede, og da Robert Sánchez i Brighton-målet var stormet ud for at jagte bolden, var målet tomt, hvilket nordmanden sikkert udnyttede.

Umiddelbart før pausen øgede Haaland til 2-0 på et sikkert eksekveret straffespark begået mod Bernardo Silva.

Brighton-anfører Lewis Dunk fik hægtet Silva med et strakt ben. I første omgang så det lidt tilfældigt ud, men ovenpå et VAR-gennemsyn pegede dommeren på pletten.

Haaland sparkede fladt bolden i mål helt ude ved højre stolpe uden chance for Sanchez i målet.