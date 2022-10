Fransk landstræner før VM: Danmark er undervurderet

Deschamps sparer på de positive vendinger, når han sætter lup på VM-gruppens to andre hold.

- Vi kender en del mere til Tunesien end Australien, fordi mange tunesere spiller i den franske liga. Vi er opmærksomme på, at ingen af kampene bliver nemme, for det er den hårdeste turnering i verden, og vi skal gå efter at overstråle alle vores modstandere, siger Deschamps.

Ud over de to nederlag til Danmark i de seneste måneder formåede franskmændene kun at få ét point i to kampe mod Kroatien og fire point i dobbeltopgøret mod Østrig.

Deschamps mener ikke, at de uvant sløje franske resultater får advarselslamperne til at blinke før VM.

- Vi er stadig forsvarende verdensmestre. Og når man er på toppen, så er det svært at gøre det bedre end det.