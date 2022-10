Velspillende oprykker spændte ben for Sønderjyske

Sønderjyske-træner Henrik Hansen var så utilfreds med udviklingen, at han skiftede tre spillere ud i pausen.

Nogen stor effekt havde udskiftningerne dog ikke, og i stedet bragte en fejl af målmand Nicolai Flø sønderjyderne i yderligere knibe efter en god times spil.

Flø gik ud af feltet for at møde en vildfaren aflevering. Men i stedet for at sende bolden ud af farezonen, sparkede han den lige op i luften.

Hillerød-spillerne var hurtigt over bolden, og efter et par afleveringer kunne Dhaflaoui score for anden gang, inden Flø var kommet rigtigt på plads efter skovturen.

Indskiftede Mads Albæk bragte hjemmeholdet tilbage i kampen med et velplaceret langskud. Men mere blev det ikke til.