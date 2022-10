Kyniske AaB triumferede i bundbrag og har isoleret Lyngby

AaB fik fredag aften en forløsende sejr, da nordjyderne vandt 2-0 ude mod Lyngby i 13. runde af Superligaen.

Sejren var den første under den tilbagevendte træner Erik Hamrén, efter det ikke var lykkedes at vinde i de første tre kampe under svenskeren.

Kantspilleren Younes Bakiz blev med to mål den store helt.