Allerede inden kampen havde FCM-træner Albert Capellas varslet, at Feyenoords mytiske stadion De Kuip har ry for at kunne blive lidt af en heksekedel, når det spiller for det hollandske hjemmehold.

»Jeg forventer, Feyenoord vil være aggressive og forsøge at lægge pres på os fra start. Spillerne vil gøre alt for at få tilskuerne med dem,« sagde han før kampen, og den profeti fik han ret i.

Feyenoord forsøgte fra start at blæse udeholdet bagud, men danskerne stod godt imod og lykkedes også med at tage initiativet med et højt pres efter små 10 minutter. Det modige pres gav lidt efter pote, da en lidt tilfældig bold endte for fødderne af midtbaneanker Emiliano Martínez. Han tog bolden til sig og hamrede et fladt langskud afsted, der strøg i nettet. I øvrigt det første udebanemål mod Feyenoord i denne sæson.