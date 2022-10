Franske Christopher Nkunku åbnede ballet for Leipzig i første halvleg, men portugiseren Andre Silva blev matchvinder med to scoringer i anden halvleg, efter at landsmanden Jota havde udlignet for Celtic.

Efter 64 minutter lynede Andre Silva efter en stor udspilsfejl af Celtic-keeper Joe Hart, og et lille kvarter efter omsatte han en fremragende assist af forsvarsspilleren Mohamed Simakan til 3-1.

Med sejren har Leipzig tre point i gruppen. Real Madrid og Shakhtar Donetsk har henholdsvis seks og fire point, inden deres møde senere onsdag aften.