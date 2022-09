Jesper Lindstrøm har meldt sig klar til kamp efter sygdom

Den tidligere Brøndby-spiller har siden sit skifte til Frankfurt i sommeren 2021 været en vigtig figur på det tyske mandskab.

Præstationerne har givet ham muligheden for at komme med til VM i Qatar, og han forventer ikke, at sygdommen sætter ham tilbage i kampen om en billet til slutrunden, der begynder i november.

- Jeg tænker, der er en grund til, at jeg bliver hevet ind i landsholdslejren, selv om jeg kun kan være her to-tre dage. Det er selvfølgelig et boost, siger Jesper Lindstrøm, som endnu ikke tør spå om sine chancer for at komme med til Qatar.

- Der er sindssygt hård konkurrence. Vi har mange gode spillere rundt omkring i verden. Jeg håber, jeg kommer med, og jeg glæder mig til at se, om det lykkes, siger Jesper Lindstrøm.