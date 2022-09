Frankrig varmede op til dansk møde med tiltrængt sejr

I femte forsøg lykkedes det endelig for Frankrigs verdensmestre at komme på tavlen med en sejr i dette års Nations League.

Efter blot at have fået to point i de første fire kampe vandt Frankrig torsdag aften med 2-0 over Østrig hjemme på Stade de France.

Dermed kom Frankrig væk fra gruppens sidsteplads, der efter sidste runde på søndag resulterer i nedrykning til det næstbedste lag i Nations League.