Ja, dét er ikke det bedste udgangspunkt for resten af kampen for det danske landshold imod et af verdens mest boldsikre mandskaber, for med mindst uafgjort kan Danmark holde afstanden på to point ned til Kroatien i duellen om førstepladsen i Nations League, mens et nederlag betyder, at Kroatien med en sejr over Østrig søndag snupper pladsen i næste sommers finalestævne.

Og ja, der er gult kort til Simon Kjær, da Luka Modric er ved at smutte forbi ham på kanten af feltet, og ja, de kroatiske tilskuere højt oppe på den modsatte endetribune tror, at Ivan Perisics frispark er gået i mål, men de bliver skuffede efter 10 sekunders jubel.

Ja, landstræner Kasper Hjulmand reagerer prompte på kampens udvikling, da han sender Rasmus Højlund, debutant, Rasmus Nissen og Mikkel Damsgaard på banen, da der mangler en halv time. 10 minutter får anfører Simon Kjær fri, han skal stadig spares efter sin pause, hvorefter Danmark går over til at spille med fire i bagkæden i det sidste kvarter.

Og ja, Christian Eriksen kan stadig sparke til en bold, som da han et kvarter før tid løfter kuglen op i det ene målhjørne, hold da op, 1-1, kampen lever, men ikke længe, for så får Lovro Majer med Batman-maske tid til at afslutte fra kanten af feltet, 2-1, godt et minut efter, at han er kommet på banen.

Ja, Danmark taber i Zagreb, men to gange er Christian Eriksen ved at udligne, men det bliver kroatisk sejr, for han er altså ret dygtig til at spille fodbold, Kroatiens nummer 10, Luka Modric på 37 år.