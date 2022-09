Brian Laudrup fortryder ikke sin beslutning.

For når man træffer et valg, tror man altid på, at det er det rigtige, lyder det fra den tidligere landsholdsstjerne, der de seneste dage har trukket overskrifter på grund af en reklamevideo i Dubai.

Den 53-årige fodboldlegendes medvirken i en promovering af Dubai frem mod VM i fodbold i Qatar har bl.a. kostet ham jobbet som fodboldekspert hos TV 2.