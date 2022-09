Stolt Kasper Dolberg glæder sig til speciel kamp i Parken

- Jeg havde ikke spillet i tre måneder, så jeg har skullet bygges op. Min første fulde træning var min første dag i Sevilla. Det tager tid, når man har været ude så længe, som jeg har, siger Dolberg, som nu føler sig frisk.

Han havde som sagt regnet med at skulle blive i Nice i denne sæson, men han blev begejstret over muligheden for at repræsentere Sevilla.

- Jeg skulle ikke tænke mange gange over det. Sevilla er en kæmpe klub, og jeg har altid drømt om at spille i La Liga - og især for en klub som Sevilla. Jeg er stolt og meget fortrøstningsfuld, siger han.

I Sevilla slås han med blandt andre den tidligere Tottenham-spiller Erik Lamela om spilletiden i front.

Onsdag kan Dolberg få spilletid mod FCK, når de to klubber mødes klokken 21.00.