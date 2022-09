Andreas Christensen 6

Har ikke ligefrem mistet evnen til at spille bolden det rigtige sted hen med den rigtige fart efter sit skifte Barcelona – det modsatte ville også have været naturstridigt, men han er altså en fornøjelse at følge. Man kunne næsten godt tænke sig at få ham længere frem, så han får endnu flere berøringer.

Daniel Wass 4

Ville han byde sig til med nogle af sine snigende løb ind i farezonen foran kroaternes mål fra sit udgangspunkt på kanten? Ja, halvvejs inde i første halvleg fik Brøndby-profilen pludselig bolden på kanten af straffesparksfeltet – han sparkede over, men initiativet var forfriskende. Til gengæld var han lidt for afventende defensivt og tillod kroaterne at slå så mange upressede indlæg, at Schmeichel lige måtte op at markere.

Pierre-Emile Højbjerg 7

Ikke særligt iøjnefaldende, men hvor oser han af selvtillid. Ville som altid bare have bolden konstant og havde travlt med konstant at vejlede holdkammeraterne, men han manglede lige at sætte de chanceskabende pasninger i dybden eller selv tage et raid i samme retning.

Thomas Delaney 4

Ikke vant til at starte inde i det spanske trods en mindre Sevilla-krise og var sågar helt ude af kamptruppen i spaniernes seneste kamp. Hér fik han en time og forsøgte som altid at blive involveret i en masse uden for alvor at stråle for til sidst helt at falde ud af billedet, hvilket var med til at tippe anden halvleg til hjemmeholdets fordel – skal nok komme med i VM-truppen, men kan langt fra være sikker på at beholde sin plads i startopstillingen.

Joakim Mæhle 4

Fik Danmarks bedste chance i opgøret efter 35 minutter, men lykkedes lige akkurat ikke med at støde bolden mellem benene på den kroatiske målmand. Havde ikke meget held med sine aktioner, inden han fik en assist ved lynhurtigt at spille en simpel bold til Eriksen efter en erobring.

Andreas Olsen 3

Svageste dansker, og en helt igennem træls aften som noget af en modsætning til opturen hjemme i Club Brügge. Var nødt til at komme langt ned og hjælpe med at forsvare, når kroaterne i lange perioder holdt fint fast i bolden, mens han oppe i sit rigtige element leverede for mange afspilsfejl og forkerte beslutninger.

Martin Braithwaite 6

Han har stadig ikke spillet en hel landskamp i 2022, men frem til den forudsigelige udskiftning var indsatsen faktisk godkendt uden at være opsigtsvækkende. Var bedre som opspilsstation end vanligt og blev også offer for manglende servicering, men 9’er-positionen er stadig Hjulmands store hovedpine.

Christian Eriksen 7

Han har spillet stort set overalt for Manchester United bortset fra i forsvaret, men viste sig selvfølgelig stadig i besiddelse af fornemmelse for målets placering. Understregede klassen med et knivskarpt indlæg, i sig selv hele entreprisen værd for feinschmeckere, inden han først fremtvang en redning med et tørt venstrehug for så siden at udligne med en smukkert af en følt bold sendt afsted fra 20 meters afstand.

Mikkel Damsgaard 4

Har spillet mindre end forventet af mange siden skiftet til Brentford, og hér kom hans halve time langt fra op på samme niveau som i EM-gennembruddet. Fik dog en enkelt gang lagt op til et Eriksen-spark, som manglede det sidste for at blive farligt.

Rasmus Højlund 5

Fik debut efter at have været samlingens mest ombejlede spiller og leverede ungdommeligt gåpåmod, men teenageren var aldrig i nærheden af at blive dansk frelser.

Rasmus Nissen Kristensen 5

Sært, at han ikke begyndte på højrebacken efter et fint landsholdshalvår inden sommerferien. Formåede til gengæld ikke at skabe ændringer efter indskiftningen, som dog også faldt på et tidspunkt, da de startende havde mistet grebet om dysten.

Mathias Jensen UB

Kasper Dolberg UB