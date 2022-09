Han er 172 cm høj og vejer cirka 66 kg. Alene det betyder, at han stikker ud i moderne fodbold, der er overbefolket af muskuløse, høje mænd i shorts. Noget andet er, at Luka Modric er en af verdens bedste til at spille fodbold. Også selv om han har rundet 37 år og er klejn af statur.