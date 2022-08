Reddet på stregen

Anden halvleg begyndte i samme høje tempo, og i takt med at hjemmepublikummet blev mere og mere utålmodigt, skruede tyrkerne op for de hårde tacklinger.

Jess Thorups nerver må have siddet uden på tøjet det meste af anden halvleg, for flere gange så det ud til, at tyrkerne ville lykkes med at sende bolden i nettet. Igen lå FCK’s opgave i det defensive arbejde, og Mathew Ryan måtte ved flere lejligheder kæmpe for at holde de danske mestres håb i live.