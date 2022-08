Jens Stryger ser stamplads i Trabzonspor som VM-nøgle

- Uden tvivl. Jeg er super tilfreds med mit valg. Jeg kunne ikke være et bedre sted, siger Jens Stryger Larsen.

Det er blevet til startpladser i samtlige fem betydende kampe i starten af sæsonen i Tyrkiet og tilmed også et enkelt mål og en titel.

- Det var en fantastisk modtagelse, jeg fik af klubkammeraterne, trænerne og lederne. Vi startede jo med at vinde Super Cuppen, og jeg fik scoret et mål i den kamp.

- Det var fantastisk at starte med et trofæ. Det hele har bare spillet, siden jeg kom til klubben, siger han.

Jens Stryger Larsen er klubkammerat med angriberen Andreas Cornelius. Landsmanden gav ham tag over hovedet den første tid i Tyrkiet.

- Det er første gang, at jeg prøver at have en dansker som holdkammerat i samme klub i udlandet. Jeg boede da også hos ham i den første uge til ti dage. Der lånte jeg gæsteværelset. Så det var dejligt.