Bayern tromler videre med knusende sejr over Bochum

I 33. minut kom Kingsley Coman først på en returbold i feltet. Franskmanden scorede til 3-0, og så virkede kampen allerede afgjort.

Fem minutter før pausen kunne Sadio Mané nærmest løbe bolden ind til 4-0. Scoringen endte dog med at blive underkendt efter et VAR-tjek, men senegaleseren tog revanche cirka et minut senere ved at lave et mål, der talte.

Bochum var også på hælene efter pausen. Efter et kvarter scorede Sadio Mané igen, denne gang på et straffespark, som gjorde det til 5-0.

Ti minutter senere blev ondt værre for hjemmeholdet, da forsvarsspilleren Cristian Gamboa i et forsøg på at afholde Leroy Sane fra at nå en stikning fik prikket bolden forbi sin egen keeper og i mål til 6-0.