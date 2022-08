Silkeborgs første europæiske kamp i 21 år endte i skuffelse

Silkeborg så rødt

Silkeborg kom ud til anden halvleg med en ny mentalitet og satte sig på begivenhederne fra starten. Bolden blev sendt hurtigt rundt mellem spillerne, der positionerede sig for hinanden, og den ubekymrede stil, som har været en vigtig årsag til Silkeborgs succeser det seneste år, så ud til at være vendt tilbage.

De gode takter fik dog en brat ende, da Silkeborg-forsvaren Andre Calisir i det 70. minut så sig nødsaget til at fælde en finsk angriber, der var drønet forbi ham. Dommeren viste ham det røde kort, og reducerede silkeborg-mandskabet til 10 mand, der måtte forsvare sig de sidste minutter af kampen, mens Helsinki overtog taktstokken.

Der skulle kun gå 10 minutter, før Helsinki udnyttede undertallet. Bolden endte for fødderne af David Browne uden for feltet, hvor han med et drøn sendte bolden forbi et fladt forsvar og Nicolai Larsen i målet.

Kort efter endte bolden igen i Silkeborgs mål, men denne gang slap danskerne med skrækken, da linjedommeren vinkede for offside.