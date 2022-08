Milan tog hul på titelforsvar med sejr over Udinese

Efter et kvarter havde Milan dog vendt det til 2-1. Først udnyttede Milan-backen Theo Hernández et straffespark og udlignede til 1-1 efter 11 minutter.

Fire minutter senere scorede angriberen Ante Rebic til 2-1 efter et indlæg fra backen Davide Calabria, der fremtvang straffesparket kort forinden.

Udinese-spillerne var dog ikke færdige med at drille mesterholdet og udlignede kort før pausen. Det var Adam Masina, der headede udeholdet på 2-2.

Under et minut inde i anden halvleg bragte Milan sig foran 3-2 ved den offensive midtbanespiller Brahim Díaz, der var hurtigt over en ripost i feltet.