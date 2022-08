Rekordsalg er på plads: AGF's Grønbæk skifter til norsk klub

Fremover skal han hjælpe Bodø/Glimt til succes i både Norge og Europa, hvor holdet sidste år blandt andet imponerede ved blandt andet at lammetæve de senere vindere AS Roma med 6-1 i Conference League-gruppespillet.

- Glimt er en helt fantastisk klub. Jeg fulgte klubben i fjor, og måden, man spiller fodbold på, tiltager mig helt vildt. Jeg er sindssygt glad, siger Grønbæk til sin nye klubs hjemmeside om skiftet.

Han bliver holdkammerat med landsmand Japhet Sery Larsen, og det passer Grønbæk godt, for de kender hinanden udmærket.

- Vi er gode venner. Vi har spillet mod hinanden mange gange, men har også set hinanden uden for banen. Det er godt at have nogen her, som man kender, siger Albert Grønbæk.