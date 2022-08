Polsk klub skal betale erstatning for ødelæggelser i Brøndby

Politiet oplyste, at tilhængere fra begge lejre efter kampen deltog i ballade.

Dagen efter blev en 46-årig polsk mand idømt tre måneders ubetinget fængsel for at have forstyrret den offentlige orden og for vold mod politiet ved at have sparket en betjent.

Den polske mand blev ud over fængselsstraffen dømt til udvisning af Danmark, og først efter seks år må han rejse til Danmark igen.

Brøndby gik videre til tredje runde af Conference League-kvalifikationen med en samlet sejr på 5-1.