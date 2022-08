Divisionsforeningen afventer rapport om derby-ballade

Konsekvensen kan blive, at derbyet igen må afvikles uden udeholdets fans, men Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, ønsker at vente med at evaluere søndagens hændelser, til han er klædt bedre på.

Han fortæller, at man afventer en rapport fra en sikkerhedsobservatør samt informationer fra politiet.

- Jeg har ikke noget grundlag for at udtale mig om det endnu, da jeg ikke har fået rapporter om hændelsesforløbet, siger Claus Thomsen.

På sociale medier florerer billeder og videoer af Brøndby-fans, der ødelægger stolesæder, og det er under ingen omstændigheder i orden, understreger Claus Thomsen.