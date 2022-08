FCK møder Trabzonspor i jagt på Champions League

Holdet fra Trabzon i det nordøstlige Tyrkiet sluttede hele otte point foran rækkens nummer to, Istanbul-klubben Fenerbahce.

Sidenhen har Cornelius også fået selskab af landsholdskollegaen Jens Stryger Larsen i Trabzonspor.

Det er ikke første gang, at FCK står over for Andreas Cornelius i europæisk sammenhæng. For fire år siden vandt FCK en duel i playoffrunden i Europa League over Atalanta, der havde angriberen på holdet.

Senere samme sæson mødtes FCK og Cornelius igen. Angriberen var blevet udlejet til Bordeaux, som FCK mødte i Europa League-gruppespillet.