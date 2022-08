Amerikaner har solgt Sønderjyske til lokale investorer

Det oplyses ikke, hvor stor en andel af ejerskabet de hver især besidder.

Under det amerikanske ejerskab oplevede Sønderjyske en sportslig nedtur. Derfor er klubben for første gang siden 2007/08-sæsonen at finde i landets næstbedste fodboldrække.

Med ejerskiftet skal der findes tilbage til de dyder, der sikrede Sønderjyske kontinuerlig fremgang på og uden for fodboldbanen.

Sammenhold, ydmyghed, ansvarlighed og hårdt arbejde bliver således nøglen til succes, lyder det fra de nye ejere.