FC Barcelona har købt Christensen-konkurrent i Sevilla

Kounde har spillet tre sæsoner hos Sevilla, som han kom til fra Bordeaux i 2019. Han har desuden fået 11 kampe for det franske A-landshold.

Kounde var også et emne i Chelsea. Det bekræftede Sevillas sportsdirektør, Monchi, tidligere fredag.

Chelsea var på banen først, men Barcelona endte med at overgå London-klubbens bud.

- Vi modtog et bud, der var lavere, end det vi forstillede os. Men vi genforhandlede med dem og nåede en aftale, der er klubrekord for et salg.

- Chelsea vendte tilbage, men Barcelonas tilbud var bedst, siger Monchi ifølge Sevillas Twitter.