Lynscoring sendte Viborg videre i Europa

Sejren kom i hus på baggrund af en lynscoring efter bare 16 sekunder fra den hurtige kantspiller Ibrahim Said.

Den hurtige scoring betød, at træner Jacob Friis’ tropper i flere perioder overlod spillet til gæsterne, der ikke havde den fornødne kvalitet til at hamle op med et velorganiseret forsvar.

Hjemmeholdet var modsat langt farligere i den anden ende, og sejren var derfor helt på sin plads.

På søndag får Viborg besøg af FC København i Superligaen, inden holdet igen skal i europæisk aktion torsdag i næste uge.