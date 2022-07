Kommentator om fyring af Bo Henriksen: FC Midtjylland håbede på forvandling - men fik den ikke

Kommentatoren er spændt på at se, hvem FCM vil gå efter på cheftrænerposten. Thygesen nævner den tidligere AGF-træner David Nielsen som en mulighed.

- David Nielsen er også en motivator ligesom Bo Henriksen, men han har en anden måde at repræsentere sig selv på. Han er med sine egne ord knap så voldsom i sin gøren og laden på sidelinjen.

- Jeg ved, at FCM har flirtet med David Nielsen tidligere, og han vil efter min mening kunne passe rigtig godt ind, siger Thygesen.

Han peger på, at den kommende træner i FCM skal acceptere at være én blandt mange i beslutningsprocesserne.

- Jeg tror ikke, at der kommer et stort navn ind. Den nye træner skal acceptere, at klubben er med til at træffe mange afgørelser, og at man er en del af et større team, siger Thygesen.