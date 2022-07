FC Midtjylland fyrer Bo Henriksen

I samme pressemeddelelse udtaler Bo Henriksen sig også.

»Jeg havde håbet, at jeg havde fået lidt mere tid til at sætte mit præg på holdet, og jeg havde set frem til at udvikle spillet de kommende måneder – og samtidig fortsat skabe resultater i alle turneringer. Men jeg anerkender, at det er klubbens ret – og pligt – at sætte sit eget hold. Som træner er man altid til debat, og i mit tilfælde har FC Midtjylland nu truffet den beslutning, at jeg ikke kan bringe holdet videre. Det er jeg uenig i, men det er et vilkår, at man kan blive afskediget, når man er cheftræner i en stor klub,« siger Bo Henriksen