Anden halvleg var præget af hårde dueller og konstante afbrydelser, og det affødte konflikter mellem spillerne, og dommer Peter Kjærsgaard fik travlt med at få det gule kort op og ned i lommen. Spillet på banen var ikke kønt, men så kunne man i stedet slå lyttelapperne ud og nyde tilskuerne, som med slagsange og piben gjorde stadionoplevelsen markant sjovere.

Men pludselig gik en ellers slatten aflevering gennem Randers’ bagkæde og i fødderne på Sigurd Haugen, som blot skulle runde målmanden for at score sit andet mål i to kampe, men nordmanden skød direkte ind på hoften af keeperen. Et suk gik gennem publikum.

Det blev starten på et langt AGF-pres, som efter 80 minutter udmundede i hovedstød fra Patrick Mortensen, men anføreren stangede bolden forbi.

Seks minutter blev lagt til opgøret, og dybt inde i overtiden fik AGF så den gyldne mulighed for at tage alle tre point, men da Patrick Mortensen blev spillet fri foran mål, skød han lige på Patrik Carlgren, som kandiderede til prisen som kampens spiller.

Dermed endte det målløst i Aarhus, men AGF kunne gå fra kampen med holdets første clean sheet i 11 kampe. Det noterede Uwe Rösler sig også efter kampen, men udtrykte samtidigt en bekymring. På bænken var der nemlig ikke én eneste midterforsvarsspiller.

»På nogle positioner er vi tyndt besat, men vi får heldigvis Hausner tilbage snart. Jeg er her ikke for at kræve nye spillere, for jeg er glad for min trup, men internt har vi snakket om, hvad vi skal gøre, og måske kan vi ikke nå det hele i det første, andet eller tredje vindue, men holdet er konkurrencedygtigt, og derfor brugte jeg også alle fem udskiftninger,« siger Rösler.