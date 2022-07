Et ark papir med en række navne på glider hen over det lyse træbord. Manden, der samler det op, har forinden placeret et par runde læderbrikker på bordet, så glassene med vand ikke efterlader ringe. Vi sidder i et rum ved et aflangt lyst træbord i AGF’s klubhus.

Han kniber øjnene lidt sammen, inden han læser nogle af navnene op for sig selv. Uwe Rösler hedder han, tysker, 53 år. I fire uger har han haft jobbet som cheftræner i AGF.