Sidste sæsons bronzevinder, Silkeborg IF, fik fredag skovlen under FC Midtjylland, da holdet leverede en flot indsats og vandt 3-1 på MCH Arena i anden spillerunde af Superligaen.

Den offensive profil Nicolai Vallys var især i hopla for Silkeborg og blev både noteret for en assist og et mål i kampen.

Inden opgøret havde Silkeborg tabt 12 ud af de seneste 13 opgør mod FCM.