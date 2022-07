Veloplagt Sønderjyske åbnede 1. division med smal sejr

Efter 55 minutter kom forløsningen, da Christiansen flot kanonerede kuglen i nettet efter selv at have ført bolden frem.

Sønderjyske satte sin maskine endnu et gear op efter scoringen, og ramte blandt andet overliggeren efter et hug af den tidligere Fremad Amager-spiller Maxime Soulas, inden 2-0-målet faldt et kvarter før tid.

Den indskiftede angriberprofil Emil Berggreen var kølig og åbnede sin målkonto for sæsonen med en flad afslutning.

Fremad Amager havde meget lidt af byde ind med offensivt, men kort før tid kom holdet alligevel på tavlen, da Michael Lumbs afrettede frispark snød Nicolai Flø i Sønderjyske-buret.

Helt officielt åbnede Vendsyssel og oprykkeren Hillerød lidt tidligere fredag aften 1. division med deres indbyrdes opgør, som hjemmeholdet vandt med overbevisende 5-1.