Superliganedrykkere er favoritter til hurtig returbillet

Nedrykkerne Vejle og Sønderjyske er favoritter til at slutte på de to øverste pladser i 1. division i den kommende sæson og dermed indløse returbilletter til Superligaen.

Det mener både bettingfirmaerne og cheftræneren for FC Helsingør, Morten Eskesen, forud for sæsonstarten i landets næstbedste fodboldrække.

- Jeg kan ikke se, hvem der skulle rykke op, ud over de to hold. Jeg kan ikke se, at andre hold i rækken kan matche dem over en sæson.