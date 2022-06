Fodboldboss lover bedre kontrol med tvivlsomme ejere

- Så kan der være et problem for turneringens integritet den vej rundt. Det beror på en samlet vurdering, forklarer Claus Thomsen.

Han ønsker ikke, at fremtidige ejere får nogen form for politisk kontrol over fodboldklubber.

- Det er ikke noget, man generelt er glad for i fodboldsystemet i det hele taget og noget, man bør undgå. For så kan der være andre hensyn end at vinde en turnering, understreger han.

Jens Sejer Andersen, der er international chef i organisationen Play the Game, som arbejder for gennemsigtighed og demokrati inden for sport, havde gerne set de nye regler indført for længe siden.

- Det skulle være sket for ti år siden. Det er et kæmpe problem i europæisk fodbold, at man overlader nogle af de væsentligste aktører - klubberne - til hvem som helst, der kommer med penge.

- Det gælder jo her som så meget andet - bedre sent end aldrig - men problemet er, at der allerede nu er en række tvivlsomme ejere af danske klubber eller ejere, hvis baggrund ikke er tjekket.

- Og man er måske nødt til at stille krav til, at de nuværende ejere kan leve op til de samme kriterier som de nye ejere, siger Jens Sejer.

Reglerne for fremtidige nye ejerskifter træder først i kraft 1. juli og er ikke rettet mod de nuværende ejere i danske klubber.

- Jeg synes ikke, at de her reguleringer kommer for sent. Vi skal være grundige, og vi har taget den tid, det tager. Det er ikke utænkeligt, at vi regulerer området igen. Vi vil kigge på, hvordan det fungerer, lover Claus Thomsen.

Jens Sejer vurderer, at der er behov for strammere regler, da mange danske klubber ser stort på tvivlsomme ejere, så længe millionerne ruller ind i klubkassen.

- Alt for mange klubber er parate til at lukke øjne og ører for, hvad der måtte ligge til grund for investeringerne, bare der kommer penge i kassen.

- Sådan er fodboldens system opbygget, desværre ikke bare i Danmark, men i de fleste europæiske lande, og det er det, der gør, at fodbolden er blevet sådan en tumleplads for lyssky interesser, mener Jens Sejer.

Claus Thomsen er ikke nervøs for, at de nye regler risikerer at skræmme mulige investorer væk fra dansk fodbold.

- Nej, det er lige omvendt. Hvad er det væsentligste aktiv, vi har? Noget af det vigtigste er, at integriteten i turneringen er bevaret.

- Det bør gøre det mere sikkert at investere i dansk fodbold og danske fodboldklubber, mener Claus Thomsen.