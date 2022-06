Jens Stryger slutter sig til Cornelius i Trabzonspor

Derfor var det også en mindre overraskelse, at Stryger alligevel fik plads i Kasper Hjulmands trup til de fire Nations League-kampe i juni.

Han fik indhop i begge kampe mod Østrig og kvitterede blandt andet ved at blive matchvinder i 2-1-sejren på udebane.

I alt står Stryger noteret for tre scoringer i 49 kampe for nationalmandskabet, som han debuterede for i 2016, da landstræneren hed Åge Hareide.

Under nordmandens ledelse var Stryger i det meste af tiden førstevalg på venstreback, selv om han har højrebenet som sit stærkeste.

Han spillede fuld tid i alle tre gruppekampe ved VM i Rusland i 2018, men blev på bænken med en skade i ottendedelsfinalen, hvor Danmark røg ud efter et nederlag i straffesparkskonkurrencen mod Kroatien.