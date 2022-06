DBU aflyser endnu et storskærmsarrangement efter ballade

Mellem 15.000 og 20.000 fans så på storskærm Danmark tabe til Kroatien fredag aften.

De danske kampe i Nations League er blevet vist på storskærm i Fælledparken. Men allerede fra første kamp mod Frankrig den 3. juni var der problemer med ølkast.

Forud for fredagens kamp oplyste DBU, at der ville blive indsat flere vagter for at holde styr på menneskemængden. Men det var altså ikke nok.

Danmark fører sin Nations League-pulje efter sejre over Frankrig og Østrig.

Danmark har ni point, Kroatien har syv, Østrig har fire, mens de franske verdensmestre ligger sidst med to point.