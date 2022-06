Modric blev matchvinder mod Frankrig i Nations League

Kroatien fulgte op på fredagens sejr i Parken over Danmark ved også at slå Frankrig på udebane i Nations League.

Dermed ligner Kroatien den største trussel for Danmark i forhold til førstepladsen i gruppen og muligheden for at avancere i turneringen.

De franske verdensmestre får efter nederlaget nok at gøre med at redde sig en tur mere på Nations Leagues højeste niveau.