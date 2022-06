Ordene, som kommer ud af Mikkel Damsgaards mund, må være skøn musik i landstrænerens ører. Den 21-årige landsholdsspiller har allerede fået et gennembrud for Danmark under sidste års EM-slutrunde. Men det stopper ikke med det.

»Jeg kunne godt tænke mig at spille i Premier League. Det er verdens bedste liga, og jeg vil gerne