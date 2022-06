Pierre-Emile Højbjerg begår et frispark, han brokker sig lidt, men giver den polske dommer en high-five, okay så, den kunne fløjtes. Lidt efter lunter den pedantiske opmand ud med en flad plasticflaske, der er blæst ind på hans domæne, fy, væk med den. På banen bobler danskerne af spilleglæde, det forpligter at spille foran 35.862 begejstrede tilskuere, trætte stænger efter en lang sæson? Ikke i aften, foran bøllehatte med Dannebrog, seks fadøl og et papbæger med popcorn.

Midtvejs i første halvleg sejler et indlæg til bageste stolpe, Kasper Schmeichel kan ikke nå den, men inde foran mål får Andreas Christensen verfet bolden væk, ”Vi er danskerne, vi er danskerne” synger de som opbakning, men nu vil de gerne snart have et dansk mål, og det er tæt på, men Christian Eriksens stikning i feltet når akkurat ikke frem til Andreas Skov Olsen. Forfra, hvem henter næste omgang, lyder det på tribunetrapperne.

Daniel Wass forsøger sig med en helflugter, han går efter drømmemålet, men kuglen tager en høj bane ud på tilskuerpladserne, Christian Eriksen og ingen andre ser Joakim Mæhle i fuldt firspring, men backen kan ikke få kontrol over den præcise aflevering i feltet, så meder Andreas Cornelius sig ind, da Mikkel Damsgaard erobrer bolden, men angriberen hug bliver reddet. Nu ligner det noget, her fem minutter før pausen, men Joakim Mæhle laver frispark, inden bolden ruller i mål, som sædvanlig er det kun hver anden, der opdager, at der ikke er mål, jubel og skuffelse i et brøl, pause, en drengehånd dykker ned i en pose Matador Mix med fars arm varmende trygt om skulderen og udsyn under klaphatten.