Jens Stryger Larsen har været frosset ude i sin italienske klub, Udinese, siden slutningen af oktober sidste år, så scoringen faldt på et tørt sted.

- Jeg har været ude på den kolde tribune i syv måneder, og jeg har gjort, hvad jeg kunne hver eneste dag for at stå her, sagde Stryger Larsen til TV 2, inden han måtte afbryde sig selv, fordi tårerne pressede sig på.

- Jeg bliver rørt. Jeg er lige blevet far for en uge siden. Hold kæft, det er fedt. Det gik i slow motion, da bolden strøg over mod hjørnet. Alt stod stille, siger han.