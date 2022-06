Braithwaite starter i Østrig - målhelten Cornelius bænket

Opgøret mod Østrig er et tidligt topopgør i Nations League-gruppespillet. Hjemmeholdet åbnede således gruppen med at vinde 3-0 ude over Kroatien.

Dermed fik ny landstræner Ralf Rangnick et godt udgangspunkt inden sin første kamp som landstræner på hjemmebane.

Mod Danmark har Rangnick bænket profiler som Marcel Sabitzer og Marko Arnautovic. Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) stiller østrigerne op i en 4-1-4-1-formation.