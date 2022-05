Braithwaite regner med fremtid på banen i Barcelona

- Jeg har to år tilbage af min kontrakt, vi har en dygtig træner, og jeg ved, at jeg nok skal få chancen, hvis jeg arbejder hårdt. Så jeg tænker ikke så meget over fremtiden. Xavi er tilfreds med den måde, jeg arbejder på, og det er jo det eneste, jeg kan kontrollere.

- Vi har fantastiske spillere, og jeg er også blandt de spillere. Jeg startede inde på et hold med Lionel Messi og Luis Suarez, så jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle kunne starte inde nu.

- Jeg ser det som realistisk at spille fast i Barcelona. Alt er muligt. Folk sagde, at jeg ikke ville komme til at spille i Barcelona, men jeg har startet inde under to trænere, og nu er den tredje træner så kommet. Jeg har gjort det før, og jeg kan gøre det igen, siger Martin Braithwaite.