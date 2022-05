Cornelius i tyrkisk guldrus: Det har været en fest uden ende

Han og holdkammeraterne har deltaget i en kavalkade af fester, og hele oplevelsen overgår langt nogen anden fejring, siger Cornelius med et saligt smil.

- Fejringen har været helt vild, jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal starte med at fortælle, indleder Cornelius, der har set nødblus og andre fyrværkerigenstande gå op i røg i tusindvis.

- Vi vandt jo med fire runder tilbage, så der har været alle mulige forskellige former for fejringer over mange dage, det har været en fest uden ende. Alle festerne var fede, og de blev bare ved og ved.